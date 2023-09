Kühe entlaufen: Feuerwehr Glött fängt sie wieder ein

Drei Kühe sind in Glött entwischt, die Feuerwehr war im Einsatz.

Der Polizei in Dillingen sind am Mittwoch drei von einer Koppel in Glött entwichenen Kühe mitgeteilt worden. Diese konnten schnell durch die Hilfe der Feuerwehr Glött wieder auf die Weide zurückgebracht werden. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)