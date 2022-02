Neues Leben im alten Glötter Schloss

Plus Das Fuggerschloss in Glött wird Heimat für Mädchen und Frauen mit geistiger Beeinträchtigung. Das Konzept bei Regens Wagner basiert auf den Säulen Bildung, Beschäftigung und Pflege.

Im Jahr 2022 blickt Regens Wagner zurück auf 175 Jahre Dienst für Menschen mit Behinderung. In einer Reihe von Artikeln stellen wir die Geschichte und Gegenwart des Sozialwerks vor, das dazu beigetragen hat, Dillingen zur Stadt der Karitas zu machen.