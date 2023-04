Glött

12:00 Uhr

Regens Wagner weiht ein neues Haus in Glött ein

Wie zwei zusammenhängende weiße Magnete: das neue Haus von Regens Wagner in Glött.

Plus Das Sozialwerk hat eine "Tagesbegleitung für Erwachsene nach dem Erwerbsleben" geschaffen. So kommt die neue Einrichtung bei den Bewohnern an.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

Mit einem höchst stimmungsvollen wie nachdenklichen Empfang ist jetzt die Schlüsselübergabe beim neuen Regens-Wagner-Gebäude in Glött erfolgt. Für rund viereinhalb Millionen Euro wurde dort die Einrichtung einer "Tagesbegleitung für Erwachsene nach dem Erwerbsleben" – kurz T-ENE – fertigstellt. Das Angebot für 40 Klienten richtet sich an ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten gehen. Weit mehr als 80 Gäste und Mitarbeiter sowie kommunalpolitische Prominenz freuten sich mit Claudia Ruf-Hegele (Gesamtleitung).

Den Stellenwert des lang gezogenen hellen Flachgebäudes, das von der Seite gesehen wirkt wie zusammenhängende, weiße Magnete, hob Pfarrer Rainer Remmele, Geistlicher Direktor und Vorsitzender des Stiftungsvorstands, in einem Wortgottesdienst immer wieder hervor. "Wir setzen hier ein starkes Zeichen, denn es soll den älteren Mitbewohnern bedeuten, dass das Beste noch vor ihnen liegt", erklärte Remmele unter dem Beifall von Mitbewohnern und Besuchern.

