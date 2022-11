Unfall bei Heudorf: 24-Jährige verletzt sich

Die junge Frau aus Günzburg überschlug sich mit ihrem Auto in einem Acker.

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagvormittag eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Günzburg bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße DLG 8 auf Höhe des Glötter Ortsteils Heudorf zu. Gegen 11.30 Uhr war die 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße zwischen Heudorf und Waldkirch unterwegs und kam wenige hundert Meter vor der Landkreisgrenze allein beteiligt von der Fahrbahn ab.

Mit dem Rettungswagen nach Günzburg

Anschließend steuerte ihr Auto in den Straßengraben und überschlug sich auf einem Acker. Die leicht verletzte 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Günzburg gefahren. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Unfallschaden von circa 8.000 Euro. Am Acker entstand zudem geringer Flurschaden. (AZ)

