Wie viel Geld könnte Glött für seine Kita vom Freistaat bekommen?

Der Freistaat könnte einen Millionenbetrag zuschießen, so sind zumindest die Prognosen des Landtagsabgeordneten Georg Winter.

Große Pläne hat die Gemeinde Glött für Ihre jüngsten Mitbürger. Die Tatsache, dass es wieder mehr Kinder gibt und die Kommunen Aislingen und Glött bei der Kinderkrippe zusammenarbeiten wollen, macht einen Neubau, der auf 3,9 Mio. Euro geschätzt ist, notwendig. Dies, so Bürgermeister Friedrich Käsmeyer, sei zugleich eine Chance das Gelände der ehemaligen Gastwirtschaft „Zum Lamm“ attraktiv zu gestalten und wieder einer sinnvollen und die Ortsmitte prägenden Nutzung zuzuführen.

Stimmkreisabgeordneter Georg Winter, der gemeinsam mit Kreisrat Manuel Knoll (beide CSU) auf Einladung des Bürgermeisters vor Ort war, erläuterte die Finanzierungsmöglichkeiten. Auf der ehemaligen Gastwirtschaft, die zwischenzeitlich im Besitz der Gemeinde ist, sollen aufgrund der Anmeldezahlen zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen errichtet werden. Der Markt Aislingen, der selbst einen Kindergarten betreibt, wird die Krippenkinder in Glött mitbetreuen lassen.

Bis zu zwei Millionen Euro für den Kita-Neubau vom Freistaat

Für diese vier Gruppen ergibt sich nach Auskunft der Regierung ein Raumprogramm von 491 Quadratmetern. Bei einem Kostenrichtwert von 6639 Euro pro Quadratmeter ergibt dies einen zuwendungsfähigen Förderbetrag von 3,26 Millionen Euro für die Gemeinde. Ausgehend von einem Fördersatz mit 60 Prozent, wie er zuletzt im Kreis Dillingen zum Tragen kam, wäre ein Zuschuss von bis zu zwei Millionen Euro durch den Freistaat Bayern möglich.

Kreisrat Knoll zeigte sich beeindruckt von der bereits vorliegenden Planung für die neue Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen Gastwirtschaftsgelände. Gerne will er die Gemeinde bei der Realisierung ihres Vorhabens unterstützen. Als sehr positiv sieht Knoll die geplante Kooperation zwischen dem Markt Aislingen und der Gemeinde Glött für den Krippenbereich. „Gemeinsam lassen sich auf diese Weise der Betrieb für den Krippenbereich besser organisieren und stabil halten“, so der Kreisrat.

Die Gemeinde, so Bürgermeister Käßmeyer wird in den nächsten Wochen die ergänzenden Antragsunterlagen bei der Regierung vorlegen, um die notwendigen Beschlüsse im Gremium zu fassen. Knoll regte an, dass der Bescheid der Regierung zeitlich so terminiert werden soll, dass die Kostenrichtwerte des Jahres 2024 die Grundlage für den Zuwendungsbescheid sind. Dies biete die Chance, dass die Maßnahme noch besser gefördert werde. (AZ)