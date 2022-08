Leben mit Long Covid – nur Print!

Immer mehr Ärzte und Politiker warnen vor langwierigen Corona-Erkrankungen.

Man müsse eben mit Long Covid leben lernen wie einst mit der Beulenpest, die durch den Biss eines Rattenflohs ausgelöst wurde. Die Menschen hätten verlernt, Krankheiten als selbstverständliche Begleiter allen Lebens zu begreifen.

Tatsächlich haben Grippe, Syphilis, Pest und Cholera unser Vertrauen in die Heilkraft der modernen Medizin so gestärkt, dass wir dem Ansturm von Coronavirus-SARS-CoV-2-Viren mit viel zu großer Gelassenheit begegnen. Erst die Long-Covid-Erkrankungen verdeutlichen die neuen Gefahren. So mancher Ehemann kann mit dem verlöschenden Geruchssinn seine Ehefrau nicht mehr wiedererkennen, obwohl sie sich seit Wochen gleichbleibend parfümiert. Und der Fatigue-Typ ist ständig müde, sodass er alle Aufforderungen zur Belebung und Weiterführung der Ehe verschläft. Überall geschieht, was bisher nur im Roman "Europäisches Sklavenleben" von Friedrich Wilhelm Hackländer geschah: "Sein Chef und Kanzleidirektor hatte ihm nicht die gehörige Aufmerksamkeit erwiesen, und die Frau des Ministers war nur einen Augenblick da gewesen, hatte sogar zwei und ein halbes Mal gegähnt und über ungeheure Fatigue geklagt, als sie sagte, sie müsse heute Abend noch in eine andere Soirée fahren, zur Baronin Schnabilinsky."