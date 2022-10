100 Prozent für den SPD-Landtagskandidaten Fabian Wamser

Die Sozialdemokraten nominieren in Gottmannshofen den Stadtrat aus Schwabmünchen. Wittislingens Bürgermeister Reicherzer kandidiert für den Bezirkstag.

Das Wahlergebnis der SPD-Delegierten für die anstehenden Wahlen im Stimmkreis 704 Augsburg Land, Dillingen ist einstimmig ausgefallen. Als Direktkandidat für die bayerische Landtagswahl im kommenden Jahr erhielt Fabian Wamser im Landgasthof Stark im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen alle Stimmen der 35 versammelten Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen. Für die Bezirkstagswahl 2023 wurde Wittislingens Bürgermeister Thomas Reicherzer nominiert.

Höchstädts SPD-Ortsvorsitzender Konle gibt Wamser gleich Anliegen aus dem Kreis Dillingen mit

Am Donnerstag stellten beide Kandidaten, die bei ihrer Bewerbung keine Konkurrenz hatten, die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit vor der Nominierung noch einmal vor. Höchstädts SPD-Ortsvorsitzender Wolfgang Konle gab Wamser schon vor der Abstimmung dringliche Anliegen aus dem Landkreis Dillingen mit auf den Weg. Konle kritisierte die vielen Verwaltungsaufgaben, die der Freistaat auf die Kommunen abwälze. Um dies zu leisten, müsse die bayerische Landesregierung viel mehr Geld an die Städte und Gemeinden im Dillinger Land weiterleiten. Falls Wamser den Sprung in den Landtag schafft, solle er sich auch für den Erhalt beider Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen starkmachen.

Der 28-jährige Jurist Fabian Wamser, der im Gesundheitswesen arbeitet, bestätigt als ehrenamtlicher Rettungssanitäter eine „hochbrisante Situation“ der Krankenhäuser, die im Augsburger und Dillinger Land vergleichbar sei. „Gerade kleinere Krankenhäuser haben einen überproportionalen Aufwand, die geforderten Standards einzuhalten. Auch durch Konkurrenz zwischen den Kliniken entstehen Defizite“, sagt Wamser, der Stadtrat in Schwabmünchen und SPD-Fraktionsvorsitzender im Augsburger Kreistag ist. Es gebe „de facto seitens der Staatsregierung keine bedarfsorientierte Planung“ für die Krankenhäuser und deren Abteilungen. Der Sozialdemokrat sieht den Freistaat als Hauptakteur für ein „ganzheitliches System“ der Gesundheitsversorgung. Als Landtagsabgeordneter will Wamser auch die Themen Bildung und Digitalisierung voranbringen. Zudem müsse der öffentliche Nahverkehr abseits der Ballungszentren flexibler gestaltet werden: „Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt: Man kann es schaffen, dass die Menschen den Nahverkehr nutzen.“ Mobilität müsse einfach und bedarfsgerecht sein. Dazu sollen vielfältige Verkehrsmittel eingesetzt werden.

Reicherzer setzt auf die Themen Jugend und Naturschutz

Thomas Reicherzer setzt für die Bezirkstagswahl seine Schwerpunkte auf die Themen Jugend, auf Heimat, Umwelt- und Naturschutz. Besonders wichtig ist dem 27-Jährigen die Gesundheitsversorgung im Bereich Psychiatrie und Suchterkrankung. Durch Corona habe sich auch die Lage in den Bezirkskliniken verschärft. „Wir brauchen einen starken Bezirk für die vielen Aufgaben, die man so gar nicht sieht. Deshalb will ich meine Erfahrungen als Bürgermeister von Wittislingen nun auch im schwäbischen Bezirkstag einbringen.“

Der Wittislinger Bürgermeister kandidierte bereits 2018 für den Bezirkstag

Reicherzer, der Dilllinger SPD-Unterbezirks-Vorsitzender ist, trat bereits 2018 für die SPD bei den Bezirkswahlen an. Zwei Jahre später wurde Reicherzer, der Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert hat, zum Bürgermeister des Marktes Wittislingen gewählt. Neben den Direktkandidaten Fabian Wamser für den Landtag und Thomas Reicherzer für den Bezirkstag wählten die SPD-Delegierten Max Ruchti und Thomas Weigel als Zweitstimmenbewerber. Für Wamser und Reicherzer wird es entscheidend sein, wie sie auf der Wahlkreisliste der SPD platziert werden. Diese Entscheidung soll bei einer Versammlung Mitte November fallen.

Lesen Sie dazu auch