Gartenhütte in Gottmannshofen hat gebrannt

Vermutlich in der Silvesternacht hat eine Hütte in Gottmannshofen eine Rakete oder Ähnliches abbekommen.

Der Wertinger Polizei wurde am Sonntag der Brandschaden an einer Gartenhütte im Föhrenweg gemeldet. Der Geschädigte gab hierbei an, dass er gegen 9 Uhr festgestellt hatte, dass seine Gartenhütte sowie das davorstehende Mobiliar im Laufe der Nacht einen Brandschaden davontrugen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Brand durch das Silvesterfeuerwerk verursacht wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)