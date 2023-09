Jeep-Fahrer übersieht in Gottmannshofen Radfahrer

Ein 57-jähriger Fahrer eines Jeeps hat am frühen Montagabend in Gottmannshofen einen Radler übersehen. Es kommt zum Sturz.

Ein 57-jähriger Jeep-Fahrer ist am Montagabend von der Gottmannshofer Straße über die Augsburger Straße auf das Gelände einer dortigen Tankstelle in Wertingn gefahren. Dabei übersah er einen 26-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg der Augsburger Straße fuhr. Der Radler verletzte sich beim Sturz leicht, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Am Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro. (AZ)