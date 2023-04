Gottmannshofen

Tierwohl und Tofu: Wie sehr muss sich die Landwirtschaft im Dillinger Raum wandeln?

Plus Bei der Tagung der Dillinger Ortsbäuerinnen gibt es eine Bestandsanalyse der Landwirtschaft in der Region. Und Impulse, wie man auf neue Trends reagieren kann.

Von Patrizia Schallert

Auf der Frühjahrstagung der Dillinger Ortsbäuerinnen in Gottmannshofen sprach der Leiter des AELF Nördlingen-Wertingen, Reinhard Bader, die nahezu paradiesischen Rahmenbedingungen an, unter denen in der Region Ackerbau betrieben werden könne. Auf den Feldern gedeihe eine enorme Vielfalt an Kulturen und die Bauern seien Profis im konventionellen wie auch ökologischen Landbau. Dennoch hätten sie es schwer, unter einem wachsenden Unternehmerrisiko zufriedenstellende Erlöse zu erzielen.

Doch so paradiesisch die Rahmenbedingungen im Kreis Dillingen auch scheinen, gibt es dennoch große Herausforderungen für die Landwirtschaft: Krisen hätten die Inflation und damit die Kosten in die Höhe getrieben und die Erlöse entsprechend gemindert, die arbeitswirtschaftliche Situation auf den Höfen sei unbefriedigend, die Märkte volatil, von der gesellschaftlichen Akzeptanz der Landwirtschaft ganz zu schweigen. Nebenher müssten sich die Landwirte auch noch mit dem Klimawandel, dem Ressourcenschutz, der Bürokratie und Personalmangel auseinandersetzen.

