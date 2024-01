Gottmannshofen

Wolfram Stadler wird 80: Er hat eine tiefe Liebe zu Gottmannshofen

Plus Der frühere Wertinger Stadtrat Wolfram Stadler feiert den 80. Geburtstag. Als Lehrer hat er mehr als eine Schülergeneration geprägt.

Zusamtalkenner Alfred Sigg beschreibt seinen Freund Wolfram Stadler als "Gottmannshofer Urgestein". Denn Stadler ist im Wertinger Stadtteil omnipräsent, und das seit vielen Jahrzehnten. So spielt der frühere Hauptschullehrer in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung seit 55 Jahren die Orgel. In nahezu allen Vereinen des Stadtteils ist Wolfram Stadler, der am Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert, vertreten. Sigg nennt ihn ein "Gottmannshofer Urgestein" – und "einen angenehmen, hilfsbereiten Menschen, den man mit seinen Fähigkeiten überall brauchen kann".

Die Liebe zu Gottmannshofen war auch der Grund, warum sich Wolfram Stadler in der Kommunalpolitik engagiert hat. "Ich wollte für Gottmannshofen und die Stadt Wertingen etwas erreichen", sagt Stadler im Rückblick. Von 1972 bis 1978 saß der Lehrer im Rat der damals noch selbstständigen Gemeinde Gottmannshofen. Von 1984 bis 2008 engagierte sich Wolfram Stadler (Freie Wähler) später im Wertinger Stadtrat.

