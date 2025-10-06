Französisches Graffiti im Landkreis Dillingen: Kunst darf kein Privileg sein

Graffiti ist eine der besten Möglichkeiten, Kunst nicht als exklusives Angebot für elitäre Kreise zu halten, sondern sie der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Die fünf Werke des Street-Artisten Christian Guémy alias C215 sind auf Freiflächen im Landkreis verteilt und gehören damit nicht nur Reichen, Akademikern und Akademikerinnen, sondern der gesamten Region. Damit haben auch alle Zugang zu den Botschaften hinter den porträtierten Persönlichkeiten: gemäß dem Projektmotto Brücken bauen.

Dr. Barbara Renz etwa baute Brücken für Frauen. Die Dillingerin setzte sich für das Recht von Frauen und Mädchen auf Bildung ein. Sie selbst machte ihr Abitur in der Schweiz (genannt Matura), da es ihr 1887 aufgrund ihres Geschlechts in Bayern noch nicht möglich war. Schon zu Beginn des Nationalsozialismus in Deutschland kritisierte sie, dass er Frauen aus dem öffentlichen Leben verdränge. Leider erfolglos. Geschichten wie diese gehen Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jedes Bildungsniveaus etwas an. Denn sie können für Aufklärung sorgen – und vor allem dafür, dass wir die Geschichte nicht wiederholen.

Auch Mittelschulen sollten Teil des Projekts Brückenbauer sein

Das Projekt Brückenbauer, das hinter den Graffiti und der Ausstellung von Guémy steht, richtet sich insbesondere an junge Menschen. 60 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis durften Guémy persönlich kennenlernen und haben eine exklusive Führung des Künstlers erhalten. Inspiriert davon werden sie selbst historische Persönlichkeiten im Rahmen eines Kunstprojekts porträtieren.

Organisatorisch kann natürlich nicht jede Schule daran teilhaben – schade ist dennoch, dass keine Mittelschulen Zugang zu dem Projekt erhalten haben. Denn Schülerinnen und Schüler der Mittelschule sind ohnehin mit mehr Nachteilen konfrontiert. Ihre Familien verfügen häufiger über ein geringeres Einkommen. Das geht aus dem Chancenmonitor 2023 des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) hervor. Damit stehen ihnen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, um sich etwa den Besuch einer Kunstgalerie zu finanzieren. Die Ausstellung der Werke von C215 in der Stadtgalerie Dillingen ist aber immerhin kostenlos – und die Graffiti im Landkreis weder zeitlich noch finanziell gebunden. Gut so, denn der Zugang zu Kunst darf kein Privileg sein.