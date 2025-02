Graffiti-Vandalismus in Dillingen: Die Polizei ermittelt

Die Polizei hat im Dillinger Stadtgebiet an verschiedenen Örtlichkeiten Graffiti in Form eines Blumenmusters festgestellt. Die Graffiti wurden in einem bislang nicht näher eingrenzbaren Zeitraum durch einen bislang unbekannten Täter an Verteilerkästen, Packstationen und Plakatwänden angebracht.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Eine Schadenshöhe liegt bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen, Telefon 09071/560, zu wenden. (AZ)