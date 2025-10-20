Recyclingbetrieb in Sontheim/Brenz brennt: Solarteile regen vom Himmel

Die Rauchwolke ist bereits vom Dillinger Stadtrand aus zu sehen. In Lauingen berichtet die Feuerwehr von besorgten Bürgern wegen Rauchgeruchs. Der Grund: Etwa zehn Kilometer westlich davon steht eine Recyclingfirma in Brand. Sie liegt in Sontheim an der Brenz und bereitet unter anderem Plastik aus Gelben Säcken auf. Vor Ort steigt der Gestank von geschmolzenem Plastik in die Nase, während kleine Rußpartikel vom Himmel regnen. Stofffetzen und Überreste von Solarpaneelen verteilen sich am Boden des Gewerbegebiets. Wie ein Zeuge berichtet, seien durch die Teile mehrere Autos verkratzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehren schützen sich teils mit FFP3-Masken vor dem Rauch und Anwohner halten ihre Fenster geschlossen.

Recyclingfirma WZR Hörger in Sontheim/Brenz brennt: Pressballen sind Problem

Sie waren über Warnapps und Rundfunkbeiträge kurz nach der Alarmierung der Feuerwehr um 11.55 Uhr informiert worden. Diese kam mit einem Großaufgebot. Binnen zwei Stunden ist der Brand unter Kontrolle gebracht. Wie Einsatzleiter Jochen Schmid der Freiwilligen Feuerwehr Sontheim an der Brenz berichtet, handelt es sich um eine Anlage, in der der Inhalt von Gelben Säcken getrennt und zu Ballen gepresst wird. „Aktuell ist es unsere größte Aufgabe, die angrenzenden Gebäude zu schützen“, berichtet Schmid gegen 13.30 Uhr. Die Halle sei nicht mehr zu retten und einsturzgefährdet. Während er spricht, stehen Feuerwehrleute in luftiger Höhe auf Drehleitern und halten ihre Schläuche vor allem auf die angrenzenden Gebäudeteile.

Drehender Wind erschwert Arbeit, Schadstoffwerte in Ordnung

Die Pressballen im Innenhof brennen lichterloh. Weil sie eine große Hitze erzeugen, ist es für die Feuerwehr eine Herausforderung, die restliche Firma zu sichern, berichtet der Kommandant. Um 14.09 Uhr dann die Entwarnung über das Funkgerät: Man konnte den Brand zwischen Gebäude und Lagerstätte der Ballen räumlich abgrenzen. Kurzzeitig überwacht ein Hubschrauber die Lage.

Wie die Feuerwehr berichtet, haben sich am Montagvormittag drei Mitarbeitende in der Halle aufgehalten. Sie konnten sich in Sicherheit bringen – von Verletzungen sei nichts bekannt. Das Büro im südlichen Gebäudetrakt bleibt dank konstanten Bespritzens vor den Flammen zunächst bewahrt. Über 100 Einsatzkräfte sind vor Ort: unter anderem die Feuerwehren aus Sontheim und Gundelfingen, aber auch die Berufsfeuerwehr von Bosch in Giengen. Spontan wird an dem Löschteich einer angrenzenden Firma angezapft. Was die Arbeit erschwert: der drehende Wind. Denn die Feuerwehr misst in der Umgebung, wie hoch die Schadstoffbelastung ist. Der Supermarkt Netto, der sich neben dem Firmengelände von WRZ Hörger befindet, wurde vorsorglich geräumt. Das betraf auch weitere Firmen der Nachbarschaft, zum Beispiel eine Lackiererei mit einer Ansauganlage. So wollte man verhindern, dass Insassen den giftigen Rauch einatmen, wie der Einsatzleiter der Polizei aus Giengen, Benjamin Meschke, berichtet.

Zeuge: „Zum Glück habe ich mein Auto nicht davor geparkt“

Ein Mitarbeiter der Firma sagt: „Ich war heute früh mit dem Lastwagen unterwegs. Als ich mittags wiederkam, stand die Halle in Flammen. Zum Glück habe ich mein Auto nicht davor geparkt.“ Auf der Seite zur Dieselstraße waren Gebäudeteile eingefallen, mindestens ein Auto wurde beschädigt.

Brandursache bislang ungeklärt, Theorie über Fremdkörper im Abfall

Wegen der großen Rauchsäule um 12 Uhr staunen Zeugen weiterhin. Rußpartikel und Teile der Solaranlage seien vom Himmel geregnet, teils bis zu 25 Zentimeter groß. Zwei Bürger aus Sontheim spekulieren, ob womöglich Fremdkörper in den Gelben Säcken den Brand ausgelöst haben. Möglich seien etwa Lithium-Ionen-Batterien, die in einigen elektronischen Geräten des Alltags verbaut sind. Vonseiten der Behörden ist die Brandursache noch ungeklärt.