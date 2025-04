Ende Mai ist das Höchstädter Schloss „on Fire“

Das Schloss in Höchstädt thront prunkvoll auf dem Hügel am Ende der Herzogin-Anna-Straße. Hochzeiten, Konzerte, Ausstellungen – all das vermutet man hinter den Mauern des stattlichen Gebäudes. Am Freitag, 30. Mai, soll zum ersten Mal eine neue, große Veranstaltung den Innenhof erobern, welche es noch nie gegeben hat. „Schloss on Fire“ soll sie heißen und zwei DJs und zahlreiche Kinder und Jugendliche in den ehemaligen Sitz von Herzogin Anna bringen. Die Inhalte liefern zum Großteil die Schülerinnen und Schüler der Schüler-Mitverantwortung (SMV) der Mittelschule Höchstädt. Die Stadt und der Bezirk Schwaben helfen bei der Organisation, das Jugendamt Dillingen sorgt für die Einhaltung des Jugendschutzes.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis