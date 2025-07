Grünen-Abgeordnete Köhler: „Echte Bürgerbeteiligung ist notwendig“

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Dillingen hat zu einer Diskussionsveranstaltung über die aktuelle haushaltspolitische Lage in Bayern eingeladen. Als prominente Referentin begrüßte Kreisvorsitzender und Stadtrat Constantin Jahn die Landtagsabgeordnete Claudia Köhler, haushaltspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, im Gundelfinger Pfarrheim.

In ihrem Vortrag machte Köhler deutlich, dass der Freistaat Bayern zwar über beachtliche Rücklagen verfüge, diese jedoch nur unzureichend bei den Kommunen ankämen. „Bayern sitzt auf dicken Rücklagen“, so Köhler, „aber was nützen sie, wenn die Städte und Gemeinden nicht in die Lage versetzt werden, wichtige Investitionen zu tätigen?“ Besonders kritisch bewertete sie das sogenannte Sondervermögen des Freistaats. Dieses solle sich über einen Zeitraum von zwölf Jahren verteilen – doch der tatsächliche finanzielle Effekt für die Kommunen sei marginal. „Es klingt nach viel Geld, aber für dringend nötige Projekte vor Ort reicht es oft nicht“, sagte Köhler.

Über konkrete Herausforderungen für die Kommunen diskutiert

Ein zentrales Anliegen der Grünen-Politikerin war die Forderung nach mehr Planungssicherheit und echter Planungshoheit für Städte und Gemeinden. Dies sei notwendig, um zukunftsfeste Infrastruktur zu schaffen – insbesondere in Bereichen wie Bildung, Integration und Klimaschutz. Die anschließende Diskussion mit den Gästen aus dem ganzen Landkreis griff konkrete Herausforderungen in den Kommunen auf: steigende Baukosten, die Energiewende, aber auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an kommunalen Entscheidungen. Ein aktuelles Beispiel dafür sei die geplante Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen.

Hier sei im Stadtrat eine hybride Finanzierung mit hohen Anliegerbeiträgen beschlossen worden – ohne die Bevölkerung frühzeitig einzubeziehen, wie Roswitha Stöpfel und Josefine Lenzer vom Grünen-Ortsverband Gundelfingen betonten. Beide hatten bereits 2022 mehr Transparenz und Beteiligung im Stadtrat eingefordert – „wurden mit ihren Vorschlägen jedoch abgewiesen“, wie es in der Pressemitteilung heißt. „Die Stadt hätte gut daran getan, die Kostenfrage frühzeitig öffentlich zu diskutieren und nicht den Finanzierungsschlüssel über die Köpfe der Bürger hinweg festzulegen“, so Stöpfel.

Frühzeitige Kommunikation und echte Bürgerbeteiligung seien notwendig

Inzwischen formiert sich Widerstand in Form eines möglichen Bürgerbegehrens. Dies zeigt aus Sicht der Grünen, wie wichtig frühzeitige Kommunikation und echte Bürgerbeteiligung seien – nicht nur in der Landes-, sondern auch in der Kommunalpolitik. Einem Bürger, der die Höhe der Verbesserungsbeiträge thematisierte, bot Köhler an, offene Fragen ans Ministerium weiterzuleiten.