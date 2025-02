Grundsteuer im Vergleich: Das sind die Hebesätze im Landkreis Dillingen

Die Grundsteuerbescheide sind verschickt, bei manchen aber noch nicht verdaut. Nicht für jeden waren die Zahlen, die im Bescheid stehen, nachvollziehbar. Zumindest für diejenigen, die mehr zahlen müssen. Wer weniger zahlt, wird sich wohl kaum am neuen Flächenmodell stören. Für die Gemeinden im Kreis Dillingen ist die Grundsteuerreform ein Kraftakt. Und mit dem Versenden der Bescheide ist noch lange nicht alles erledigt. Fragt man bei den Kommunen nach, so gibt es auch jetzt noch in Sachen Grundsteuer allerhand zu tun. Denn einige Bescheide drehen eine Ehrenrunde. In Wertingen etwa meldet die Verwaltung, dass es vielfach zu „Verwerfungen und fehlerhaften Messbescheiden“ gekommen ist. Doch wie hoch sind die Hebesätze nun in den einzelnen Gemeinden und wie viel mehr oder weniger werden die Kommunen mit der neuen Grundsteuer einnehmen? Ein Vergleich.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundsteuer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hebesatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis