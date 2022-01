Sanierung der Bahnbrücke Günzburg: B16 teils zehn Monate gesperrt

Ab kommenden Dienstag gehen die Bauarbeiten los. Das müssen Verkehrsteilnehmer beachten. Umleitungen bei Peterswörth.





Ab Dienstag, 11. Januar, wird es ernst an der B 16 in Günzburg. Das Staatliche Bauamt Krumbach erneuert die Brücke über die Bahnlinie Ulm-Augsburg im Zuge der B16 und errichtet einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Auweg/Kläranlage. Unmittelbar nördlich an die Bahnbrücke angrenzend wird zudem ein Brückendurchlass zur Anbindung des städtischen Auweg-Areals erstellt. Für die Bauarbeiten wird die B16 zwischen dem Kreisverkehr Dillinger Straße und der Kreuzung Lochfelbenstraße bis Oktober 2022 für rund zehn Monate gesperrt. So teilt es das Bauamt mit.

Umleitungen bei der Anschlussstelle Peterswörth

Der überörtliche Verkehr auf der B16 wird in den kommenden Monaten in beiden Richtungen über das Polizeiohr, die St 2028 nach Offingen, weiter über die St 2025 und die Kreisstraßen GZ 28 und DLG 17 zur neuen Anschlussstelle bei Peterswörth zurück auf die B16 geleitet. Die Umleitungsstrecke hat sich bereits bei der Instandsetzung der B 16 nördlich der Donau im vergangenen Jahr bewährt.

Die Zufahrt für Anlieger zum Auweg und in Richtung Kläranlage wird während der gesamten Bauzeit ermöglicht. Die unmittelbar von den Bauarbeiten betroffenen Anlieger wurden bereits mit einer eigenen Wurfpostsendung über die Baumaßnahme informiert.

Das Gewerbegebiet ist von Dillingen kommend weiter erreichbar

Das Gewerbegebiet Günzburg-Donauried ist von Dillingen kommend (aus Richtung Norden) über die B16 uneingeschränkt erreichbar. Von der Autobahnanschlussstelle der A8 kommend (aus Richtung Süden) ist das Gewerbegebiet über den bestehenden Kreisverkehr an der B16/Dillinger Straße zur Kreuzung Pfarrhofplatz und schließlich über die Heidenheimer Straße erreichbar. Piktogramme auf der Umleitungsbeschilderung verdeutlichen die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets. Die Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer wird ausgeschildert und verläuft über den Auweg vorbei am Volksfestplatz.

Auf dem angefügten Lageplan ist die überörtliche Umleitung und die Verkehrsführung ins Gewerbegebiet Günzburg-Donauried sowie der Baustellenbereich dargestellt. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen bittet das Staatliche Bauamt Krumbach alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis. (pm)

