Umleitung: Jetzt wird auch noch die Bahnbrücke in Günzburg gesperrt

Das müssen Pendler und Pendlerinnen aus dem Landkreis Dillingen und der Region jetzt wissen. So lange dauern die Bauarbeiten an. Auch Bahnfahrer sind betroffen.

Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Bahnbrücke Günzburg im Zuge der Bundesstraße 16 verlaufen planmäßig. Im nächsten Schritt erfolgt der Brückenabbruch. Die Arbeiten hierfür beginnen am Freitag, 18. Februar, 210 Uhr, und werden voraussichtlich am Dienstag, 22. Februar, abgeschlossen. Die Bauarbeiten für den Brückenabbruch erfolgen in Mehrschichtbetrieb, tags- und nachts. Lärmbeeinträchtigungen sind unvermeidbar, so teilt es das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Bis Oktober 2022 mindestens noch gesperrt

Die Bundesstraße 16 im Baustellenbereich ist bereits seit Januar gesperrt. Bisher wurde das Baufeld hinsichtlich verbliebenen Bombenblindgängern, Granaten und zurückgelassener Munition aus dem zweiten Weltkrieg untersucht. Weiterhin wurden die Brückenwiderlager freigebaggert und Verbauwände eingebracht, die das angrenzende Gelände abstützen.

Für den anstehenden Brückenabbruch werden alle Gleise der Bahnstrecke Ulm – Augsburg im Baustellenbereich von Freitag, 18. Februar, bis Freitag, 25. Februar, gesperrt. Die Abbrucharbeiten beginnen mit der Vollsperrung der Gleise und dauern voraussichtlich bis Dienstag, 22. Februar, an.

Die Bahn tauscht Oberleitungen aus

Die Arbeiten erfolgen aufgrund des engen Zeitfensters ohne Unterbrechung, 24 Stunden am Tag, mit großen Abbruch- und Schneidegeräten und einem Autokran. In der verbleibenden Sperrpause der Bahnstrecke werden dann vorbereitende Arbeiten für den Brückenneubau im Gleisbereich durchgeführt. Zudem tauscht die Deutsche Bahn im Bahnhofsbereich die Fahrdrähte der Oberleitungsanlagen aus. So steht es in der Pressemitteilung.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle von den Bauarbeiten betroffenen Anlieger um Verständnis für die leider unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch den Baustellenlärm. Die Deutsche Bahn hat für den Zeitraum der Gleissperrung einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. (pm)