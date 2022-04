Günzburg

12:39 Uhr

Sie erfüllen Kindern ihren letzten Wunsch

Sylvia-Maria Braunwarth leitet das ambulante Kinder- und Jugendhospiz-Team der Malteser in Günzburg. Die Helfer sind auch in den Landkreisen Neu-Ulm, Dillingen und Donauwörth im Einsatz.

Plus Ehrenamtliche begleiten schwer kranke junge Menschen, geben Halt und Unterstützung für die Familien. Seit zehn Jahren gibt es den Dienst für vier Landkreise.

Von Bernhard Weizenegger

Wenn es noch einen Wunsch gäbe, bevor unser Leben endet, was wäre das? Diese Frage stellt sich bestimmt jeder Mensch einmal in seinem Leben. Doch wenn es so weit ist, gibt es viele Gründe, die das verhindern. Die Malteser haben mit dem Projekt "Herzenswusch Krankenwagen" bereits mehrere letzte Wünsche von schwerstkranken Menschen erfüllt. Das ist eines von mehreren Angeboten, die Sylvia-Maria Braunwarth von den Maltesern in Günzburg als Koordinatorin und Kindertrauerbegleiterin des Kinder- und Jugendhospizdienstes Familien in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen und Donau-Ries vermittelt.

