Einzigartig: die einstige Gundelfinger Rathausuhr

Der Gundelfinger Cornelius Deisler hat eine besondere Faszination: den Uhrmacher Johann Michael Mannhardt, der auch die Gundelfinger Rathausuhr geschaffen hat. Zu diesem Anlass hält Deisler diesen Freitag, 29. September, im Kulturzentrum Walkmühle "Auf der Bleiche" in Gundelfingen um 19 Uhr einen Vortrag.

Mannhardt, der 1798 in Gmund am Tegernsee geboren und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, erlangte durch seinen Forschergeist und sein einzigartiges Handwerk des Turmuhrbauens weltweite Bekanntheit. Zu seinen berühmtesten Bauwerken zählen die Turmuhr der Frauenkirche in München oder die des Kölner Doms. Weitere seiner Werke befinden sich auch noch hier im Landkreis in Haunsheim und Wertingen.

Durch besondere Umstände gelangte die Gundelfinger Rathausuhr in Cornelius Deislers Privatbesitz. Er ließ sie reparieren und beschäftigte sich daraufhin so ausführlich mit dem Uhrmacher Johann Mannhardt, dass selbst das Museum in Gmund von seinem Wissensreichtum verblüfft war.

Deisler hat seinen Vortrag bereits in Haunsheim und Gmund gehalten, nun folgen Gundelfingen, Mindelheim und sogar Köln. Der Abend wird sich laut Mitteilung durch Poesie, Gesang mit Gitarrenbegleitung, Himmelsmärchen und geschichtlich einmaliges Wissen auszeichnen.

