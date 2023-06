150 Choristen singen beim Konzert Carmina Burana in Gundelfingen

Das Chorwerk Carmina Burana wird am Sonntag von Chor und Orchester in der Brenzhalle aufgeführt.

Ein besonderes Konzerterlebnis gibt es am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr in der Brenzhalle in Gundelfingen zu hören. Aufgeführt wird das bekannteste Werk von Carl Orff: Carmina Burana.

Und das in einer großen Inszenierung in Zusammenarbeit von der Stiftskantorei Gundelfingen/Medlingen und CHORios unter der Leitung von Michael Finck, der Kammerchor Schwabmünchen sowie die Schülerchöre des St. Bonaventura Gymnasiums Dillingen und des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen mit Symphonieorchester.

Carmina Burana in Gundelfingen: großes Konzert mit 150 Choristen

Die Orchester-Fassung der Carmina Burana, eines der populärsten Chorwerke des 20. Jahrhunderts zählt zu den ganz großen Meilensteinen der Musikgeschichte. Das Publikum kann sich auf das Meisterwerk vom deutschen Komponist Carl in der großen Fassung mit etwa 150 Choristen in der Brenzhalle in Gundelfingen freuen. In dieser Gemeinschaftsproduktion wirken als Solisten mit: Katharina Diana Brandel (Sopran), Stephan Schlögel (Tenor), Matthias Lika (Bariton). Im Orchester sind dabei Schlagwerker Augsburg, Sinfonieorchester Capella Strumenti, die Gesamtleitung hat Michael Finck. Das Konzert wird gefördert durch den Bundesmusikverband Chor und Orchester.

Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten gibt es zu kaufen bei Schreibwaren Gerblinger in Gundelfingen, bei Handschrift in Dillingen, bei Schreibwaren Roch in Höchstädt oder online bei eventim.de erhältlich. Restkarten sind an der Abendkasse verfügbar. (AZ)