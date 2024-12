Mit einer besonderen Ausstellung punktet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf der Oberen Bleiche in Gundelfingen, den am Freitagabend Bürgermeister Dieter Nägele eröffnete. In diesem Jahr gibt es dabei keinen Regen, dafür aber kräftige Windböen. Nägele sagt, dass „bestimmt jeder ein besonderes Weihnachtsgeschenk“ an den Verkaufsständen finden könne.

