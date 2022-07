17-Jähriger stürzt in Gundelfingen angetrunken vom Fahrrad

Ein weiterer junger Mann ist ebenfalls bei einem Unfall in Gundelfingen leicht verletzt worden. Die Polizei Dillingen sucht Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Leichtkraftradfahrer und einer Verkehrsunfallflucht ist es am Donnerstag gegen 23 Uhr in Gundelfingen gekommen. Zum Unfallzeitpunkt war ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf der Bächinger Straße stadtauswärts unterwegs. Ein vorausfahrender bisher unbekannter Autofahrer führte aus bislang unerklärlichen Gründen eine Vollbremsung durch, worauf der 16-Jährige nach links ausweichen musste und in der Folge von seinem Zweirad stürzte.

Autofahrer ist nach Unfall in Gundelfingen geflüchtet

Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der unbekannte Autofahrer, bei dessen Wagen es sich um einen metallgrauen Audi A 4 oder A 6 mit Dillinger Kennzeichen gehandelt haben dürfte, entfernte sich trotz Unfallbeteiligung unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht.

Der 16-Jährige wurde mit mehreren Schürfwunden und dem Verdacht auf eine Handgelenksfraktur mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. An seinem Kraftrad entstand Unfallschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen sowie den flüchtigen Autofahrer, sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

Gullideckel zu tief: Sturz in Gundelfingen

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad die Bächinger Straße in Gundelfingen stadteinwärts. Kurz nach der Brückenunterführung der B 16 geriet er mit dem Vorderrad seines Fahrrads in einen tieferliegenden Gullideckel, verlor das Gleichgewicht und stürzte alleinbeteiligt von seinem Rad. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Jugendlichen Alkoholgeruch fest.

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 0,6 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten gegen den 17-Jährigen eine Blutentnahme an. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

