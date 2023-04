18-Jähriger fährt zu schnell und prallt bei Gundelfingen gegen einen Baum

Rund 20 Einsatzkräfte helfen einem jungen Unfallfahrer. Es entsteht ein Schaden von mehr als 20.000 Euro.

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabendabend kurz vor Mitternacht aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in der Gartnerstraße in Gundelfingen im Kurvenbereich die Kontrolle über den Wagen verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum auf einer dortigen Verkehrsinsel geprallt.

Totalschaden und Mann leicht verletzt

Durch den Aufprall wurde das Auto aufs Dach geschleudert und kam in der Gegenrichtung zum Stehen. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste im örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Auf Grund des Unfallhergangs wurden mehr als 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gundelfingen an die Unfallstelle gerufen. (AZ)