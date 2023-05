18-Jähriger kommt bei Gundelfingen von der Straße ab

Der junge Autofahrer prallt erst an eine Leitplanke und schleudert dann über die Fahrbahn. Zum Stehen kommt das Fahrzeug erst im Grünstreifen.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der B16 bei Gundelfingen von der Straße abgekommen. Der junge Mann blieb dabei unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand aber ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Der junge Fahrer war offensichtlich zu schnell dran

Der Fahrer wollte laut Polizeiangaben von der Günzburger Straße auf die B16 fahren, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke streifte. Daraufhin geriet der Pkw ins Schleudern und geriet außer Kontrolle. Das Fahrzeug kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Grund war offenbar eine zu hohe Geschwindigkeit.