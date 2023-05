2,2 Promille: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall in Gundelfingen

49-Jährige fährt mit ihrem Wagen auf einen Pkw auf. Die Polizei stellt den Führerschein der Gundelfingerin sicher.

Eine 49-Jährige aus Gundelfingen hat am Samstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Auto die Schäfstraße in Richtung Medlinger Straße befahren. Im Einmündungsbereich fuhr sie nach Angaben der Polizei auf den Pkw eines vor ihr fahrenden 55-jährigen Gundelfingers auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Frau muss sich zur Feststellung des Alkoholwertes Blut nehmen lassen

Bei der 49-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,2 Promille. Daraufhin musste sich die Frau Blut nehmen lassen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Gundelfingerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. (AZ)