21-Jähriger fährt gegen Laterne und Dachrinne

Der Mann spricht zwar mit dem Geschädigten, fährt dann aber weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Ein 21-Jähriger war am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Lauinger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er laut Auskunft der Polizei mit seinem Auto von der Straße ab, stieß zunächst gegen eine Straßenlaterne und beschädigte anschließend eine Dachrinne. Ein Zeuge, der den Unfall beobachten konnte, sprach den jungen Fahrzeugführer an, woraufhin dieser mit dem Grundstückseigentümer der beschädigten Dachrinne Kontakt aufnahm. Der 21-Jährige entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben und den Schaden an der Laterne der Polizei zu melden. Da er seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nachkam, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht. (AZ)