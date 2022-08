21-Jähriger hält Fahrraddieb in Gundelfingen auf - und wird angezeigt

Ein junger Mann aus Wittislingen beobachtet einen Fahrraddieb und hält ihn auf. Wieso er daraufhin angezeigt wurde.

Ein 21-jähriger Mann aus Wittislingen und ein 16-jähriger Gundelfinger befanden sich am Samstagabend gegen 23.30 Uhr an einem Fahrradabstellplatz in der Gundelfinger Bahnhofstraße. Beide waren zuvor mit demselben Zug unterwegs und stiegen in Gundelfingen aus. Der 21-Jährige bemerkte, dass der 16-Jährige ein Fahrrad entwenden wollte. Als er ihn darauf ansprach, verhielt sich dieser derart uneinsichtig, dass er vom 21-Jährigen zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Beide Männer müssen mit Konsequenzen rechnen

Der 16-Jährige erlitt durch den Sturz eine leichte Beule am Kopf. Er beleidigte den 21-Jährigen zudem während des Vorfalls. Gegen den Gundelfinger wurde laut Polizeibericht ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Beleidigung eingeleitet. Der Mann aus Wittislingen wurde wegen des Verdachts eines Vergehens der Körperverletzung angezeigt. (AZ)