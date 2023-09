23-Jähriger rangelt mit Polizisten

Ein Mann wird in Gundelfingen von Polizisten kontrolliert. Er wehrt sich. Das hat Folgen.

Ein 23-Jähriger wurde am Samstag gegen 19 Uhr in der Oberen Bleiche in Gundelfingen von Beamten der zivilen Einsatzgruppe der Polizei Dillingen einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen, aus denen starker Marihuana-Geruch kam, sperrte sich der 23-Jährige laut Auskunft der Polizei und wehrte sich. Die Beamten mussten den Mann zu Boden bringen und fesseln.

Der Mann und die Polizisten erleiden leichte Verletzungen

Sowohl der Kontrollierte als auch die Polizisten erlitten bei dem Gerangel leichte Verletzungen. Die Beamten blieben weiterhin dienstfähig. Der 23-Jährige hat sich jetzt wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und weil er einen Joint mit sich führte, ebenfalls wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich zu verantworten. (AZ)