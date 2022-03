Gundelfingen

250 Tuning-Fans treffen sich am Gartnersee in Gundelfingen

In Gundelfingen haben sich am Samstag 250 Menschen zu einem Tuning-Treffen verabredet. (Symbolbild)

Über die sozialen Medien haben sich erneut Fans der Tuningszene mit ihren Autos am See in Gundelfingen getroffen. Das Treffen war nicht angemeldet.

Am Samstag gegen 19 Uhr haben sich laut der Polizei zum wiederholten Mal etwa 250 Tuningfans mit ihren Autos auf dem Parkplatz des Gartnersees getroffen. Das Tuningtreffen war nicht angemeldet und wurde über die Teilnehmer über die sozialen Medien verbreitet. Tuning-Treffen am Gartnersee in Gundelfingen: 250 Menschen kommen Die Polizei fand ein Fahrzeug, das keine verkehrssichere Ausstattung hatte. Es kam zur Anzeige. Bis auf einigen Müll, den die Tuningfans zurückgelassen hatte, verlief das Treffen ohne besondere Vorkommnisse. Gegen ein Uhr löste sich alles wieder auf. Jugendliche bei Tuning-Treffen in Gundelfingen: Polizei fährt sie nach Hause Gegen 20 Uhr sprachen zwei Jugendliche, zwölf und 14 Jahre alt, die Polizeistreife vor Ort an und baten sie um Hilfe. Die beiden Jugendlichen waren extra nach Gundelfingen gekommen, um sich das Spektakel einmal anzuschauen. Allerdings hatten sie ihr Handy während des Tuningtreffens laut den Beamten so exzessiv benutzt, dass der Akku leer war und sie niemanden mehr anrufen konnten, der sie abholen konnte. Die Streife brachte die Jugendlichen nach Hause. Lesen Sie dazu auch Gundelfingen Feuer in Stall mit Kühen und Kälbchen - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

