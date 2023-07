3,2 Promille Alkohol: 35-Jähriger stürzt mit Rad in Gundelfingen

Der Mann stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich am Kopf. Ein Verfahren kommt nun auch auf ihn zu.

Eine stark blutenden Kopfplatzwunde erlitt ein 35-Jähriger am Sonntagabend in Gundelfingen bei einem Sturz vom Fahrrad. Der Fahrradfahrer war kurz nach 21 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Im Deil stürzte er alleinbeteiligt von seinem Fahrrad. Er war mit über 3,2 Promille erheblich alkoholisiert.

Er muss mit einem Strafverfahren rechnen

Einen Helm hatte er nicht getragen. Er musste mit einem Rettungswagen in das Günzburger Krankenhaus gefahren werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 35-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.