32-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Gundelfingen

Ein 32-jähriger Mann prallt in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Auto gegen einen Lastwagen. Der Wagen wird komplett zerstört.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht auf Mittwoch auf der B16 bei Gundelfingen ein Mann ums Leben gekommen. Der 32-Jährige kam gegen 3.12 Uhr aus bislang unbekannter Ursache bei seiner Fahrt in Richtung Günzburg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw-Gespann. Der Wagen des Mannes wurde anschließend gegen einen Baum geschleudert. Auf Bildern ist ein komplett zerstörtes Fahrzeug zu sehen.

Die B16 bei Gundelfingen war nach dem tödlichen Unfall am Mittwoch mehrere Stunden gesperrt. Foto: Mario Obeser

Tödlicher Unfall auf B16 bei Gundelfingen: 60.000 Euro Schaden

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden mit einem geschätzten Sachschaden von circa 60.000 Euro. Der 41-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die B16 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes waren 47 Feuerwehrleute aus Gundelfingen und Lauingen am Einsatz beteiligt, heißt es im Polizei-Pressebericht. (AZ)