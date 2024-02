40.000 Euro Schaden nach Unfall bei Gundelfingen

Auf der B492 bei Gundelfingen hat sich ein Unfall ereignet. Dabei ist ein hoher Sachschaden entstanden und eine Person wurde verletzt.

Auf der B492 bei Gundelfingen ist es am Montag gegen 19.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zuvor befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw die B16 in westliche Fahrtrichtung und verließ an der Abfahrt Gundelfingen-Mitte die B16. An der Einmündung zur B492 bog sie nach links in Fahrtrichtung Medlingen ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 42-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge geriet der Pkw der 42-Jährigen auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen kam. Die 31-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Hoher Sachschaden und eine Person verletzt

Die beiden 42 Jahre und 22 Jahre alten Geschädigten wurden jeweils leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt und mussten vom Abschleppdienst geholt werden. Einer ersten Schätzung zur Folge entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. An dem Einsatzgeschehen waren Polizei, Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen mit 26 Einsatzkräften beteiligt. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (AZ)