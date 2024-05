49-Jähriger mit 2,5 Promille auf Mofa in Gundelfingen unterwegs

Die Polizei stellt in Gundelfingen einen Betrunkenen auf einem Mofa fest. Warum er trotzdem nicht mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss.

Die Polizei hat am Freitag gegen 10 Uhr einen Mann mit seinem Mofa in der Peterswörther Straße in Gundelfingen festgestellt, weil er Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle wies er hierbei noch weitere alkoholtypische Ausfallerscheinungen auf, weswegen ein Atemalkoholtest bei ihm durchgeführt wurde.

Da hierbei ein Wert von beinahe 2,5 Promille herauskam, musste der Fahrer sein Fahrzeug stehen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Etwaigen fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen dürfte er jedoch gelassen entgegenblicken, da er nicht im Besitz irgendeiner Fahrerlaubnis oder Prüfbescheinigung war, teilt die Polizei mit. (AZ)