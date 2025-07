50-Jährige berichtet von rassistischer Beleidigung an Gundelfinger Wünschsee

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Dienstag am Wünschsee im Gundelfinger Ortsteil Peterswörth eine 50-jährige Frau rassistisch beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Vorfall gegen 16 Uhr in der Offinger Straße. Die Jugendlichen hätten die Frau angesprochen und beschimpft, so die Polizei. Mehr Details konnte die PI am Mittwoch auf Nachfrage nicht nennen, da der Fall von den Günzburger Polizisten aufgenommen worden sei und erst an die PI Dillingen überstellt werden müsse. Dennoch ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen bereits wegen Beleidigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

