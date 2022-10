500 Kilogramm schwere Platte fällt auf Arbeiter in Gundelfingen

Der junge Mann ist schwer verletzt. Er wird im Krankenhaus Günzburg behandelt.

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch gegen 14.40 Uhr in einem Stahlbaubetrieb in Gundelfingen gekommen. Beim Anbringen einer etwa 500 Kilogramm schweren Metallplatte an einen Kran kippte diese plötzlich um.

Ins Günzburger Krankenhaus

Dabei wurde ein 22-jähriger Mitarbeiter schwer an den Beinen verletzt. Der Arbeiter wurde zur weiteren Behandlung in ein Günzburger Krankenhaus gebracht, steht es im Polizeibericht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch