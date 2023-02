54-Jährige baut mit über zwei Promille Unfall in Gundelfingen

Die Frau war auf der Offinger Straße unterwegs, als sie beim neuen Kreisverkehr zur B16 auf ein anderes Auto prallte. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.45 UHr an der Einfahrt der Kreisstraße DLG 17 auf den neuen Kreisverkehr zur B 16 in Gundelfingen. Dabei übersah eine 54-jährige Autofahrerin einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Wagen eines 41-Jährigen und prallte auf das Heck des Pkws. Durch den Aufprall wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem war sie nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die 54-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, gegen sie wird nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infolge Alkohols ermittelt. (AZ)