71-jähriger Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall bei Gundelfingen

Der Mann ist auf einem Feldweg bei Offingen gestürzt.

Leichte Verletzungen erlitt ein 71-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 18.45 Uhr im Bereich der Kreisstraße DLG 17 Höhe Gundelfingen ereignete. Der Mopedfahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Offingen unterwegs und bog nach rechts auf einen Feldweg ab.

Mit dem Rettungsdienst nach Dillingen ins Krankenhaus

Nach kurzer Fahrtstrecke, als er in einen anderen Feldweg abbiegen wollte, kam der 71-Jährige alleinbeteiligt zu Fall und stürzte in einen Straßengraben. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Dillingen gefahren. An seinem Kraftrad entstand ein Unfallschaden von ungefähr 150 Euro. (AZ)

