Absolventen der Mittelschule am Schlachtegg in Gundelfingen feiern erfolgreichen Schulabschluss

In einem feierlichen Rahmen verabschiedete die Mittelschule am Schlachtegg in Gundelfingen ihre diesjährigen Absolventen. Insgesamt 41 Schülerinnen und Schüler nahmen am qualifizierenden Abschluss teil, während 28 die mittlere Reife erlangten. Die stellvertretende Schulleiterin Ingrid Kling betonte: „Ihr habt gelernt, als Team zu arbeiten. Dies wird euch auch in Zukunft von großem Nutzen sein.“ Dieter Nägele, Bürgermeister der Stadt Gundelfingen und Schulverbandsvorsitzender, zeigte sich stolz über die vielen Absolventen. „Ihr seid besonders im Handwerk und in der Pflege sehr gefragt“, hob er in seiner Ansprache hervor und ermutigte die Jugendlichen, diese Chancen zu nutzen.

Schulleiter Markus Stuhler zog in seiner Rede einen Vergleich zur Fußballweltmeisterschaft: „Euer Schulabschluss ist wie ein gewonnenes Turnier. Doch das nächste Turnier wartet bereits. Ihr seid bestens darauf vorbereitet, dank eurer Trainer.“ Stuhler gratulierte allen Absolventen herzlich, sie dürfen stolz darauf sein, was sie erreicht haben. Stellvertretend für alle Schüler und Schülerinnen sprach Alisa Senetar, die gleichzeitig als Schülersprecherin und Absolventin besonders stolz auf sich und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler war. Sie bedankte sich bei allen Lehrkräften und Eltern für die Unterstützung während der gesamten Schulzeit.

Die Besten wurden mit kleinen Geschenken geehrt

Besondere Ehrungen gab es für die Jahrgangsbesten. Leon Wiedenmann, Ben Luca Graf und Maximilian Stütz erzielten die besten Ergebnisse im qualifizierenden Schulabschluss. Elina Konoz, Efilinur Celik und Maximilian Wild waren die Spitzenreiter im mittleren Schulabschluss. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Lehramtsanwärterin Frau Jessica Blöck und vier Schülerinnen der Klasse 6a, die mit ihrem Auftritt für eine festliche Atmosphäre sorgten.

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete der Tanz, der von Birgit Kerker und Ingrid Kling geleitet wurde. Sieben Tanzpaare, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen, hatten in den letzten Schultagen fleißig geübt und rundeten den Abend mit einer beeindruckenden Tanzvorführung ab, die das Publikum begeisterte. Der Elternbeirat organisierte ein üppiges Buffet und Getränke, um den Abend gemeinsam ausklingen lassen zu können. (AZ)