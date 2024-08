Achtjähriges Mädchen bei Unfall in Gundelfingen verletzt

Am Freitagnachmittag zog sich eine Achtjährige in Gundelfingen bei einem Sturz vom Fahrrad Verletzungen zu. Kurz nach 16 Uhr war das Mädchen mit ihrem Fahrrad aus der Unteren Vorstadt kommend in der Professor-Bahmann-Straße unterwegs. Aufgrund eines erhöhten Bordsteins stürzte sie alleinbeteiligt von ihrem Rad. Dabei erlitt sie Schnittverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei. Ihr Fahrrad blieb unbeschädigt. (AZ)

