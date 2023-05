Afrika-Festival in Gundelfingen: Das Programm im Kulturgewächshaus Birkenried

Vier Tage lang wird beim Kulturgewächshaus in Gundelfingen gefeiert. Was neben afrikanischer Musik, traditionellem Essen und dem Markt geboten ist.

Das Pfingstwochenende naht und damit seit über 20 Jahren ein besonderer Termin im Kulturgewächshaus: das Afrika-Festival. Ein bunter Mix aus Markt, Musik, Artistik, afrikanischen Küchen, einem Märchenerzähler, dem Zukunftsforum "Indaba" und mit Musik untermalten Gottesdiensten erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Musik, Markt und Party beim Afrika-Festival im Kulturgewächshaus Birkenried

Das Afrika-Festival hat eine lange Tradition und lockt jährlich rund 3000 Besucher nach Gundelfingen und ist somit die größte Veranstaltung für den kleinen Verein Kulturgewächshaus Birkenried. Eingeladen sind einige Künstlerinnen und Künstler, die über das lange Wochenende Konzerte spielen. Los geht es am Freitag, 26. Mai, um 18 Uhr. Auf dem Gelände kann über den Markt mit vielen Afrika-Ständen geschlendert und schon mal etwas gegessen werden. Die Reggae-Band „Godfrey & The Grand Sons“ heizt ab 20 Uhr ein. Danach wird ab 23 Uhr bei der Reggae & Dancehall Party im Kariba gefeiert.

Weiter geht es am Samstag, 27. Mai, um 12 Uhr. Über die Nachmittage sind an den drei Tagen auf dem Festival-Gelände Walking Acts, Artistinnen und Artisten auf dem Gelände unterwegs. Für Kinder gibt es ein besonderes Programm, wie malen, sich das Gesicht schminken lassen, afrikanischen Märchen lauschen oder sich im Bildhauern zu versuchen. Im Indaba-Zukunftsforum hält Ronika Tandi ab 14 Uhr einen Vortrag zum Thema Inklusion und seine Erfahrungen in einem Kindergarten und einer Schule. "Indaba" ist ein Begriff aus Südafrika, der für Zusammentreffen von kompetenten Menschen und Betroffenen steht. Über den Tag sind auf dem Festival-Gelände Trommeln, Mbira-Musik, Marimba-Klänge und Gesang zu hören. Die Gruppe Pamuzinda aus Simbabwe, die bei vielen Besucherinnen und Besuchern beliebt ist, spielt ab 20 Uhr.. Danach steigt wieder ab 23 Uhr eine Party im Kariba.

Auch Gottesdienste und Vorträge gibt es beim Afrika-Festival in Gundelfingen

Der Gottesdienst mit einer Mischung aus afrikanischem Gospel, spirituellen Liedern und Gedichten startet am Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr. Im Indaba-Zukunftsforum im Kariba wird zwischen 14 und 16 Uhr über das Thema Ausbildungspartnerschaft gesprochen. Am Abend spielen zuerst ab 19 Uhr die Gruppen Pamuzinda aus Simbabwe, AFROzünftig und Vocal Power. Darauf folgt ab 20 Uhr das Duo aus Vater und Tochter, Wally & Ami Warning, mit Anklängen von Reggae und Soul, auch Latin und Gospel. Nahtlos geht es ab 23 Uhr zur Reggae-Dancehall-Party im Kariba über.

Pfarrer Schaufler aus Gundelfingen hält am Montag, 29. Mai, ab 11 Uhr einen Wortgottesdienst, begleitet von afrikanischen Musikerinnen und Musikern. Am Mittag öffnet wieder das Festival-Gelände, auf dem erneut einiges los ist. Im Indaba-Zukunftsforum wird zwischen 14 und 16 Uhr über das Thema „Gemeinsam planen und bauen“ gesprochen. Stefan Seifert vom Verein "ZimRelief - helfen auf Augenhöhe" hält dazu einen Vortrag. Das Afrika-Festival endet nach vier Tagen voller Programm gegen 18 Uhr.

Das kostet der Eintritt beim Afrika-Festival im Kulturgewächshaus Birkenried

Das Festival-Ticket kostet für vier Tage sechs Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Bei den Konzerten gibt es keine Platzreservierung. Für den Gottesdienst gibt es keinen Eintrittspreis, aber es wird Geld gesammelt. (AZ)