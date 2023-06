Polizisten finden Marihuana und Amphetamine in Aislingen und Gundelfingen

Auf der Vollmondparty in Aislingen kontrolliert die Polizei einen Mann, der sich auffällig verhält. Das Marihuana finden die Beamten auf einer Parkanlage in Gundelfingen.

Die Polizei hat am Wochenende bei zwei Personenkontrollen Drogen gefunden. Bei einem 27-Jährigen fanden die Beamten am Samstagabend eine geringe Menge Marihuana. Der Mann hielt sich auf einer Parkanlage an der Lauinger Straße in Gundelfingen auf, als ihn die Polizei kontrollierte.

Die Beamten durchsuchten anschließend die Wohnung des Mannes. Dort fanden sie eine nicht geringe Menge an Marihuana und ein Marihuana-Tabak-Gemisch. Die Substanzen wurden laut Polizeiangaben sichergestellt.

Polizei findet Amphetamine auf Vollmondparty in Aislingen

Bei einer weiteren Personenkontrolle auf der Vollmondparty in Aislingen fand die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag Amphetamine. Die Beamten kontrollierten einen 22-Jährigen, der sich auffällig verhielt. Gegen den 27-Jährigen, bei dem Marihuana gefunden wurde, und den 22-Jährigen mit den Amphetaminen wird nun jeweils wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)

