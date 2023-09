Gundelfingen

vor 33 Min.

Aiwanger pflegt bei der GET-Eröffnung in Gundelfingen seine Fans

Plus Bayerns Wirtschaftsminister spricht vor 350 Besuchern in der voll besetzten Messehalle. Die Flugblatt-Affäre ist kein Thema, es geht um Balkontomatenpflanzen.

Von Berthold Veh

Der Auflauf von Politikern ist bei der Eröffnung der Gundelfinger Erlebnistage angesichts der anstehenden Landtagswahl so hoch wie wohl noch nie. Etwa 350 Menschen füllen am Freitagvormittag die Festhalle im Gartenland Wohlhüter. Viele von ihnen sind gekommen, um Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der durch die Flugblatt-Affäre in die Schlagzeilen geraten ist, zu hören. Jessica Szörsen ist aus Burgau nach Gundelfingen gefahren. "Ich sammle Autogramme und finde Aiwanger cool", sagt Szörsen. Noch vor der Festhalle lässt die Burgauerin mehrere Bilder vom Parteichef der Freien Wähler signieren, und drinnen legt sie dem stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten auch noch ein Album vor.

Szörsen bekommt das, was sie will. "Er hat einen Roman reingeschrieben und eine ganze Seite ausgefüllt. Das kriegt man sonst nie", sagt die Burgauerin zufrieden. Auch Heinrich und Maria Husel aus Dillingen wollen den Minister "live erleben". Aiwanger habe "gesunden Menschenverstand". Und die Lauingerin Irmgard Stahl, die CSU-Mitglied ist, sagt, sie sei nur wegen Aiwanger hier, "weil er gradraus ist".

