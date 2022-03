Gundelfingen

Alexander Hold kritisiert in Gundelfingen Markus Söder

Plus Der Landtags-Vizepräsident Alexander Hold (Freien Wähler) spricht in Gundelfingen die Art der Förderzusage für Höchstädt von Markus Söder an.

Von Von Hans Gusbeth

Der Landratswahlkampf im Kreis Dillingen gewinnt an Fahrt. Erst vor Kurzem hatten die Freien Wähler (FW) den Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger in Wertingen zu Gast. Am Freitag kam mit Alexander Hold ein weiteres Schwergewicht der bayerischen Politik nach Gundelfingen. Der stellvertretende Landtagspräsident und FW Bezirksvorsitzende wollte, wie zuvor auch sein Parteichef, damit den FW-Kandidaten für das Amt des Landrats, Markus Müller, unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

