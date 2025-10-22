Anhänger verliert Ladung: Vollbremsung und 2000 Euro Schaden auf der B16 bei Gundelfingen

Auf der Bundesstraße 16 bei Gundelfingen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto beschädigt wurde. Nach Angaben der Polizei sei gegen 19.40 Uhr ein Müllsack von einem entgegenkommenden Anhängergespann gefallen und auf die Front eines E-Autos geprallt. Der Müll verteilte sich über die gesamte Fahrbahn. Am Wagen entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Wie der 44-jährige Fahrer berichtete, musste ein weiterer Fahrer, der sich hinter dem Anhängergespann befunden hatte, stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Verursacher des Unfalls fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei um Hinweise – insbesondere von dem nachfolgenden Autofahrer – unter der Telefon 09071/560. (AZ)

