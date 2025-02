Anzenhofer bleibt beim FC Gundelfingen an Bord

Noch zwei Testspiele stehen für die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen auf dem Plan, dann wird es am 8. März mit dem Heimspiel gegen den FC Kempten wieder ernst. Ein Frühstart wegen der vor der Winterpause ausgefallenen Partie gegen den TSV Dachau 1865 ist mittlerweile vom Tisch, das Duell der Bayernliga-Absteiger geht erst am Ostermontag (21. April) im Schwabenstadion über die Bühne. Somit bleibt FCG-Trainer Thomas Rudolph noch ein bisschen Zeit zum Üben. Wie am Sonntag (15 Uhr), wenn der Landesliga-Rivale TSV Aindling an der Donau auftaucht.

Da der FCG bereits beide Saisonspiele gegen die Aindlinger (2:0, 2:1) absolviert und für sich entschieden hat, macht der Gegner Sinn. In der Winterpause hat sich der TSV personell verstärkt, neben Rückkehrer Antonio Mlakic (FC Pipinsried) kickt nun auch Andreas Durner am Schüsselhauser Kreuz. Der Defensivspieler war bis Januar 2024 für den FCG aktiv, wechselte dann zum Kreisklassisten SV Echstein, wo er allerdings ohne Pflichtspieleinsatz blieb, und folgte nun dem Ruf von Trainer Florian Fischer, unter dem Durner bereits beim TSV Gersthofen auflief.

Gundelfinger Saisonplanung läuft

Während die FCG-Kicker – sofern sie nicht verletzt oder krank sind – fleißig üben, laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Saison. Die eben auch zweigleisig sind – für Landes- und im Idealfall auch Bayernliga. Unabhängig davon hat mit David Anzenhofer der Abwehrchef zugesagt, noch einmal um ein Jahr zu verlängern. Was keineswegs selbstverständlich war, denn der 31-Jährige liebäugelt schon länger mit dem Karriereende. So aber kommt es im Sommer zum Wiedersehen mit seinem guten Freund Stefan Heger, der bekanntlich als Co-Trainer zum FCG zurückkehrt.

Beide Personalien freuen auch Chefcoach Thomas Rudolph, der Heger bei den Gesprächen erst richtig kennengelernt hat. „Du merkst da sehr schnell, wie der Gegenüber tickt und ob das passt. Bei Heger habe ich jedenfalls ein gutes Gefühl.“ Doch bis die Zusammenarbeit beginnt, feilt Rudolph noch an der aktuellen Form seiner Schützlinge, die nun noch gegen Aindling und am 1. März (14 Uhr) gegen die SF Dormerkingen testen.