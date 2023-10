Auto der Stadt Gundelfingen angefahren und dann geflüchtet

Ein unbekannter Täter ist gegen ein Auto der Stadt Gundelfingen gefahren und dann geflüchtet.

Am Dienstagvormittag wurde bei der Dillinger Polizei eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht in Gundelfingen erstattet. Ein unbekannter Täter hatte im Zeitraum vom Montag auf Dienstag einen schwarzen Audi A3 der Stadt Gundelfingen, welcher am Rathaus in der Schulstraße in Gundelfingen geparkt war, beschädigt und sich anschließend unerkannt entfernt.

Schaden an der Stoßstange des Autos der Stadt Gundelfingen hinterlassen

An dem Pkw entstand ein Streifschaden an der hinteren Stoßstange. Dieser wird derzeit auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (AZ)