Auto fährt Fußgänger in Gundelfingen an

An einem Fußgängerüberweg in der Lauinger Straße in Gundelfingen kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Gegen 17.45 Uhr überquerte ein 42-Jähriger Polizeiangaben nach ordnungsgemäß den Fußgängerüberweg in der Lauinger Straße. Zeitgleich befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Lauinger Straße in westliche Fahrtrichtung. Der Autofahrer übersah hierbei den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der 42-Jährige erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus nach Dillingen. Am Fahrzeug des 51-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eröffnet. (AZ)

