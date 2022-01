Auto in Gundelfingen beschädigt und dann geflüchtet

Dillinger Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in der Gärtnerstadt.

In der Alemannstraße auf Höhe der 20er-Hausnummern war am Sonntag von 1 bis 6 Uh r ein schwarzer Audi A3 geparkt. An beiden Außenspiegeln sowie am Heckscheibenwischer wurde Schaden angerichtet. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

